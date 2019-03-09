Сбил пешехода и скрылся: новосибирская полиция ищет водителя, по вине которого погиб человек

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-09T15:19:15+03:00

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В Международный женский день в Ордынском районе Новосибирской области под колесами автомобиля погиб 41-летний мужчина, житель Новосибирска. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону, смертельная авария произошла около девяти вечера, на 59-м километре автодороги «Новосибирск-Карасук», неподалеку от поворота на поселок Новопичугово.

— Мужчина от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся, — сообщают в ведомстве.

Правоохранители обращаются за помощью ко всем, кому может быть известно что-либо об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. Не известна ни марка, ни модель автомобиля. Любую информацию, которая поможет в розыске водителя, просят сообщить по телефонам: (383) 232-48-85, (383) 232-81-56, (383) 232-50-54. Всем, кто сможет помочь в поиске виновного, гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU