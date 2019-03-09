2019-03-09T14:12:08+03:00
Дом. Семья

Подвесили котиков: в новосибирском приюте для питомцев сделали маленькие гамаки

Теперь кошечки с удовольствием спят в новых кроватках [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске бездомные котики отдыхают в гамаках. Фото: vk.com/cat_nskВ Новосибирске бездомные котики отдыхают в гамаках. Фото: vk.com/cat_nsk
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В новосибирском приюте для домашних животных «Кошкино лукошко» провели ремонт помещения для кошек. В вагончике покрасили стены в приятный бирюзовый цвет, сделали домики для питомцев.

— Сегодня к нам в гости приезжали Мастерская Скуратовских и подарили кошкам, находящимся на карантине, гамаки, в которых они теперь с радостью спят! — делится новостями руководитель приюта Алена Святова.

Питомцы оценили подарок. В этом же посте Алена разместила несколько фотографий, на которых коты с довольным видом сидят в гамаках.

Подписчики делятся опытом и утверждают, что подобные приспособления очень нравятся и их домашним животным.

Новые лежанки приюту подарили гости. Фото: vk.com/cat_nsk

Новые лежанки приюту подарили гости. Фото: vk.com/cat_nsk

Питомцев не пришлось приучать к новому спальному месту. Фото: vk.com/cat_nsk

Питомцев не пришлось приучать к новому спальному месту. Фото: vk.com/cat_nsk

Котики сами запрыгнули в гамаки и уютно улеглись в них калачиками. Фото: vk.com/cat_nsk

Котики сами запрыгнули в гамаки и уютно улеглись в них калачиками. Фото: vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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