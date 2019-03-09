Подвесили котиков: в новосибирском приюте для питомцев сделали маленькие гамаки
В новосибирском приюте для домашних животных «Кошкино лукошко» провели ремонт помещения для кошек. В вагончике покрасили стены в приятный бирюзовый цвет, сделали домики для питомцев.
— Сегодня к нам в гости приезжали Мастерская Скуратовских и подарили кошкам, находящимся на карантине, гамаки, в которых они теперь с радостью спят! — делится новостями руководитель приюта Алена Святова.
Питомцы оценили подарок. В этом же посте Алена разместила несколько фотографий, на которых коты с довольным видом сидят в гамаках.
Подписчики делятся опытом и утверждают, что подобные приспособления очень нравятся и их домашним животным.
Новые лежанки приюту подарили гости. Фото: vk.com/cat_nsk
Питомцев не пришлось приучать к новому спальному месту. Фото: vk.com/cat_nsk
Котики сами запрыгнули в гамаки и уютно улеглись в них калачиками. Фото: vk.com/cat_nsk
ИСТОЧНИК KP.RU