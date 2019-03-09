Не показалось: испуганная овечка заблудилась в Новосибирске
Жители города сфотографировали ее и выложили в соцсеть
Жители мегаполиса заметили на улице овечку. Фото: Слава Ревякин
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В Новосибирске в Ленинском районе была обнаружена живая овечка. Животное залезло под балкон и с испуганным видом озиралось вокруг. Мимо шел человек и сфотографировал ее, после снимок появился в социальных сетях, а именно в группе «Модный Новосибирск».
- Когда проснулась после бурного празднования 8 Марта, - пишут в комментариях подписчики.
Снимок сделан на улице Забалуева в микрорайоне «Чистая Слобода». Рядом находится частный сектор, несколько переулков Порт-Артурских, скорее всего, овечка пришла к многоэтажкам оттуда.
ИСТОЧНИК KP.RU