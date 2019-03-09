2019-03-09T11:51:47+03:00
Звезды

Типичный парнишка: блогер сомневается, настоящий ли Элджей вышел на сцену в Новосибирске

Сцена была в темноте, а молодой человек ходил по ней в маске
Екатерина КОМЯКОВА
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Некоторые сомневаются - настоящий ли Элджей выступал в Новосибирске. Фото: предоставлено организаторами LiveFest.Некоторые сомневаются - настоящий ли Элджей выступал в Новосибирске. Фото: предоставлено организаторами LiveFest.
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Новосибирский блогер Аnuta_halk написала на своей странице в «Инстаграм» отзыв о походе на концерт Элджея. Сибирячка раскритиковала и организацию мероприятия, и поведение самой звезды. Во-первых, само действо существенно задержалось. Начало было заявлено в 8 часов, но, по словам Анны, до 8.30 зрителям показывали реслинг. После началась трансляция клипов Элджея, что еще оттянуло начало концерта. Во-вторых, сам парень, по мнению девушки, не отличался чем-то особенным от других парней.

— Вышел Элджей в маске и ходил по сцене... Люди пели что-то про экстази, а он что-то мяукал себе под нос. Возможно, это потому, что песня под запретом. Я думала, что это песня такая, но дальше ничего не поменялось, — пишет Анна.

Также девушка говорит, что сцена была, будто бы нарочно, не освещена.

— По ней ходил типичный парнишка без отличительных признаков звезды. Теоретически в Новосибирске может найтись не менее сотни парней с похожим типажом. Может он и из Москвы, но совсем не обязательно, что это он, — заключает блогер.

В итоге девушка делает несколько выводов, среди которых желание привить своему ребенку музыкальный вкус.

Вряд ли догадки Аnuta_halk справедливы, ведь на концерте также была замечена девушка Элджея Анастасия Ивлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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