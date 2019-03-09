Матику заводит друзей: Московский зоопарка рассказал, как дела у малыша орангутана, прооперированного в Новосибирске
Малыш Матику был рожден в Новосибирском зоопарке. Тут он получил травму и был прооперирован нашими врачами. Мы подробно рассказывали о его непростой судьбе. После операции маленького орангутана нельзя было возвращать маме, было принято решение перевезти его в другой зоопарк — в Москву.
Новые новости о жизни Матику пришли из столицы: у малыша все хорошо, он подрос, становится любопытнее, смелее.
— С каждым днем Матику проявляет все больше самостоятельности. Если раньше он при любой возможности цепко обхватывал руками своего кипера и не желал отпускать, то сейчас маленький орангутан много времени проводит, играя самостоятельно и активно исследуя окружающий мир, — рассказывают в московском зоопарке.
Столичные специалисты устраивают для Матику специальные занятия и тренинги, которые помогают детенышу развиваться. Особую роль в занятиях занимают новые знакомства. Сейчас важно ввести юного арангутана в свой круг, его знакомят с другими орангутанами — Личаной и Джелаем, а также взрослым самцом Джентанов. В Московском зоопарке, отмечают, что Матику хорошо усваивает уроки и с интересом общается с сородичами, хотя еще немножко их боится.
Малыш Матику взрослеет. Видео : Наталья Назарова.
ИСТОЧНИК KP.RU