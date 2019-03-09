Матику заводит друзей: Московский зоопарка рассказал, как дела у малыша орангутана, прооперированного в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-09T11:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Малыш Матику был рожден в Новосибирском зоопарке. Тут он получил травму и был прооперирован нашими врачами. Мы подробно рассказывали о его непростой судьбе. После операции маленького орангутана нельзя было возвращать маме, было принято решение перевезти его в другой зоопарк — в Москву.

Новые новости о жизни Матику пришли из столицы: у малыша все хорошо, он подрос, становится любопытнее, смелее.

— С каждым днем Матику проявляет все больше самостоятельности. Если раньше он при любой возможности цепко обхватывал руками своего кипера и не желал отпускать, то сейчас маленький орангутан много времени проводит, играя самостоятельно и активно исследуя окружающий мир, — рассказывают в московском зоопарке.

Столичные специалисты устраивают для Матику специальные занятия и тренинги, которые помогают детенышу развиваться. Особую роль в занятиях занимают новые знакомства. Сейчас важно ввести юного арангутана в свой круг, его знакомят с другими орангутанами — Личаной и Джелаем, а также взрослым самцом Джентанов. В Московском зоопарке, отмечают, что Матику хорошо усваивает уроки и с интересом общается с сородичами, хотя еще немножко их боится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696125" frameborder="0"></iframe> Малыш Матику взрослеет. Видео : Наталья Назарова.

ИСТОЧНИК KP.RU