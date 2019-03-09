2019-03-09T06:54:01+03:00
Общество

Обманули ребенка: флористы продали мальчику розу с опавшими лепестками

Мама пожаловалась на цветочный бутик в соцсетях
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка жалуется на недостойный цветочных сервис в городе. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Сибирячка жалуется на недостойный цветочных сервис в городе. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
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9-летий мальчик в Новосибирске подарил маме на 8 Марта цветок, но он оказался не первой свежести. Сибирячка опубликовала снимок с опавшими лепестками в соцсетях, сопроводив фото гневным отзывом. Отзыв касался, конечно, не сына, а цветочного магазина, где ребенку решили продать некачественный товар.

— Сегодня мой 9-летний сын взял у меня 200 рублей и пошел за розой для меня. То что он принес, повергло меня в шок. Люди делают бизнес! Когда я развернула бумагу, все лепестки осыпались. Я, конечно, не удержалась и пошла в этот бутик, — рассказывает сибирячка.

По словам женщины, сначала продавцы вспомнили мальчика, но когда поняли, что человек пришел с жалобой, пошли на попятную:

— И цветов таких нет, и бумага другая, и мальчика такого впервые видят, — продолжает женщина.

Название цветочного магазина женщина не стала называть.

Пост оказался в паблике «Ревизорро», где сибиряки часто жалуются на недостойный сервис города.

Подписчики отметили, что подобное случается в Новосибирске часто:

— У меня мужу сегодня подобное продали, только тюльпаны.

— Не красиво обманывать, тем более детей, — поддержали сибиряки женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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