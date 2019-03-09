Погода в Новосибирске на день: 9 марта солнечно, до -5
Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 9 марта днем осадков не предвидится, погода будет солнечно и относительно теплой, столбик термометра поднимется до -5-3 градусов.
— Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По области ожидается переменная облачность, осадков также не предвидится, ночью по востоку местами небольшой снег, метели. Ночью и утром местами изморозь, дым, дымки, туманы. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Температура на ближайшую ночь по городу Новосибирску может опускаться до -11-13 градусов.
По долгосрочному прогнозу портала Яндекс.Погода, уже на следующей неделе со вторника ожидаются плюсовые температуры. В пятницу возможен дождь и до +5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU