ЧП в праздник: В Новосибирске из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра
Возгорание произошло на складах у ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе
В ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали посетителей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:
В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в складском помещении на улице Толмачевская.
Сообщение о возгорании было получено в ГУ МЧС по региону в 15:06 по местному времени.
Как сообщили в ведомстве:
- Из склада было эвакуировано 10 человек. Из магазина, пристроенного к складу, было эвакуировано 142 человека. Пострадавших нет. Открытое горение в магазине стройматериалов «Энкор» на Толмачевском шоссе ликвидировано в 16:40 по местному времени. На месте пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU