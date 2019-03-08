ЧП в праздник: В Новосибирске из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-08T15:23:40+03:00

Возгорание произошло на складах у ТК «Толмачёвский» в Ленинском районе

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В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в складском помещении на улице Толмачевская.

Сообщение о возгорании было получено в ГУ МЧС по региону в 15:06 по местному времени.

Как сообщили в ведомстве:

- Из склада было эвакуировано 10 человек. Из магазина, пристроенного к складу, было эвакуировано 142 человека. Пострадавших нет. Открытое горение в магазине стройматериалов «Энкор» на Толмачевском шоссе ликвидировано в 16:40 по местному времени. На месте пожара было задействовано 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU