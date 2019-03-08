Вот так поздравили: у бердчанки забрали автомобиль в преддверии 8 марта

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-08T12:28:16+03:00

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Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области провели рейды по неплатильщикам алиментов.

В Бердске у задолжавшей матери был арестован автомобиль Toyota Prius. Женщина должны была отдавать отцу ребёнка 1/6 часть своих доходов на содержание сына. Девушка, добровольно алименты не выплачивала, официального дохода не имела. Таким образом бердчанка накопила долгов на 90 тысяч рублей. Судебный пристав установил, что у гражданки в собственности имеется автомобиль. Машину алиментщицы удалось обнаружить в ходе оперативных мероприятий.

На автомобиль 2011 года выпуска сейчас наложен арест. Если в ближайшее время женщина не оплатит долг, ее автомобиль будет передан на реализацию. В ведомстве считают, что арест автомобиля в преддверии 8 марта, станет поводом для неплательщицы алиментов вспомнить о том, что она не просто женщина, но и мать.

ИСТОЧНИК KP.RU