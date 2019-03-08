«Что это за чудо? Это НЛО?»: в соцсетях разгадывают тайну свечения над Байкалом
В социальных сетях активно обсуждают «божественный кадр Байкала», сделанный новосибирским фотографом Вадимом Махоровым. В кадре — кристальный лед озера, высокая гора, а над ней яркий нимб. Комментариев под снимком предостаточно.
— Что это за чудо? — спрашивают подписчики Махорова.
— Божественно!
— Очень круто! Специально ловили ? Или случайность?
Пишут комментарии не только русскоязычные люди. Например, кто-то написал на венгерском: «Это так прекрасно!». Англоязычные пользователи и вовсе уверены, что русские засняли НЛО: «Еще одно доказательство того, что наш мир контролируется рептилоидами», — написал один из иностранцев.
На самом деле снимок не запечатлел ничего мистического. Вадим Махоров рассказал КП-Новосибирск, что специально вместе с друзьями решил сделать «свечение» над горой.
— Я организую туры на Байкал. И вот во время одного из них пришла идея. У нас с собой был дрон и фонарь. Мы закрепили фонарь на дроне и запустили его вокруг горы. Фотоаппарат снимал на долгой выдержке, а дрон ходил по кругу, так и получился этот кадр, — объясняет фотограф.
Вадим добавил, что у него были помощники — это Дмитрий Юша и Алиса Неторт.
— Можно сказать, что создавали фото трое. Один светил на лед, один жал кнопку на фотоаппарате, третий управлял дроном.
Этот снимок сделан с помощью дрона и фонарика. Фото: Вадим Махоров\https://www.instagram.com/makhorov/
ИСТОЧНИК KP.RU