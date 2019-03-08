Незаконная охота: новосибирцев ждёт суд за отстрел косуль

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-08T09:15:13+03:00

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В Новосибирской области окончено расследование уголовного дела по факту незаконной охоты

Сотрудники отдела МВД России «Краснозерский» завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба.

В ведомстве уточнили, что ранее не судимые уроженцы Краснозерского района, в возрасте 23, 35 и 45 лет, в ноябре 2018 года на территории лесного массива, в восьми километрах от села Нижнечеремошное, совершили незаконный отстрел двух особей сибирской косули, чем причинили ущерб в размере 240 000 рублей.

После совершения преступления решили перевезти туши животных с помощью знакомого на его автомобиле «Лада Приора». На автодороге К-17Р «Новосибирск-Павлодар» автомобиль был остановлен инспектором ГИБДД для проверки документов. При осмотре автомобиля были обнаружили части туш и шкуры животных. В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали «охотников». При обыске были изъяты два охотничьих ружья и два ножа, принадлежащие обвиняемым.

Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении и возместили причиненный ущерб в полном объеме. На автомобиль «Нива», использовавшийся мужчинами при незаконной охоте, наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU