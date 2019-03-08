Остались без кайфа: в Новосибирской области пресечен канал поставки наркотиков в колонию

СЕГОДНЯ 06:39 2019-03-08T06:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали 33-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в организации поставки наркотических средств на территорию исправительного учреждения, расположенного в Убинском районе Новосибирской области.

«При производстве досмотра автомобиля, принадлежащего задержанному, сотрудники полиции обнаружили в бардачке полиэтиленовую упаковку с порошкообразным веществом и две пластиковые емкости с маслом темного цвета. Исследование показало, что изъятые вещества являются героином, массой 46,7 грамма, и гашишным маслом, массой 19,3 грамма», - отметили в ведомстве.

Как установили полицейские, изъятые наркотические средства задержанный намеревался переправить в колонию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчине предъявлено обвинение и он помещен под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

ИСТОЧНИК KP.RU