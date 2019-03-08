Вождь под наблюдением: к 9 мая в Новосибирске откроют памятник Сталину и проложат вокруг него асфальт

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-08T06:48:46+03:00

Сталинисты решили благоустроить территорию вокруг бюста, на это они потратят около миллиона рублей

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На территории обкома КПРФ состоялось выездное совещание мэра города Новосибирска Анатолий Локоть и инициаторов установки бюста.

Уже точно решено, что памятник Сталину будет установлен в срок к 9 мая – к 74-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вот что рассказал Алексей Денисюк, инициатор установки бюста генералиссимусу:

- Будет благоустроена площадка, на которой будет установлен памятник, и окружающая её территория. Территорию обкома КПРФ облагородят, уложат новый асфальт и озеленят. Будет установлено световое освещение бюста и организованно круглосуточное видеонаблюдение.

Всего на благоустройство территории и установку бюста будет потрачено около миллиона рублей.

Напомним, что сам бюст Сталина, а также бронзовый орден «Победа» уже готов, на его изготовление были собраны народные пожертвования около 500 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Бюст Сталина был отлит в Новосибирске в 2017 году на народные деньги. Скульптор взял за работу около 200 тысяч рублей. Материал, из которого сделан памятник, - стеклокомпозит, тонированный под темную бронзу. Высота бюста - 73 сантиметра, ширина - 77 сантиметров. Сталинисты предлагали установить памятник в сквере Героев Революции, затем - на территории мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941 - 1945 гг.», но каждый раз получали от мэрии отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU