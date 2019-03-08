Погода на день в Новосибирске: 8 марта ожидается снег и около нуля градусов

СЕГОДНЯ 04:49 2019-03-08T04:49:35+03:00

В Международный женский день ожидается переменная облачность, температура около нуля. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Какая погода ждет новосибирцев в пятницу, 8 марта

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Сегодня в городе будет до плюс 2 градусов днем, возможен небольшой снег.

— В Международный женский день, 8 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, днем в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица. Дневная температура минус 1- плюс 1 градусов, к вечеру похолодает до минус 7 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западного направления со скоростью 4-7 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на 8 марта облачную погоду, небольшой снег, температура днём 0 -2 градуса. В субботу, 9 марта, в регионе похолодает. Ночью до – 9, днём минус 4 -7 градусов.

В воскресенье характер погоды сильно не изменится, столбик термометра будет находиться чуть ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU