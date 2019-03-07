2019-03-07T17:04:30+03:00
Авто

Зачем они это делают: новосибирцы решили соорудить PORSCHE из «Жигулей»

Видео с началом эксперимента сибиряки выложили в соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
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Части от PORSCHE новосибирцам прислали из Санкт-Петербурга. Фото: «Гараж 54».Части от PORSCHE новосибирцам прислали из Санкт-Петербурга. Фото: «Гараж 54».
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Ведущие канала «Гараж 54» на YouTube частенько удивляют своих подписчиков роликами с необычными экспериментами: то на ледяном «Гелендвагене» по городу проедутся, то наклеят на авто полмиллиона спичек и подожгут его. И вот сибиряки решились на новый эксперимент: сделать PORSCHE из «Жигулей». А вдохновились новосибирцы после визита к свим коллегам по цеху в Санкт-Петербурге. Они и снабдили сибиряков нужными запчастями.

- Такая посылочка пришла к нам из Санкт-Петербурга, - показал ведущий в кадре на обломки от PORSCHE. - Начали думать, на какой автомобиль все это лепить. Решение пришло само собой: у нас есть «Жигули», которые сварены, все в них подготовлено. Но теперь придется все с них снять, и пришедший кузов «надеть» на эту платформу.

Работы новосибирцы уже начали, а чем все закончится, обещали рассказать в следующих роликах. Подписчики же сибиряков поддерживают:

- Удачи вам! Только на несколько лет не растягивайте проект, - обращаются они к ведущим канала.

Новосибирцы делают PORSCHE из «Жигулей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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