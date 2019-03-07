Новосибирцев зовут на экскурсию в мэрию

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-07T16:31:22+03:00

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Музей города Новосибирска собирается провести экскурсию «Власть народу!», людей проведут по улицам Депутатская и Щетинкина, а после пригласят в администрацию города. В большом зале мэрии можно будет увидеть кинохронику двадцатого века, в том числе хронику 1955-х годов, она будет впервые показана публике. В хронике расскажут о транспортных проблемах города, о том, сколько времени приходилось ожидать общественный транспорт и катании на подножках трамваев.

— После просмотра кадров участники экскурсии смогут поучаствовать в прениях и предложить варианты решения поставленных в хронике проблем. Гид озвучит повестку дня и вынесет вопрос на голосование, — рассказывают об экскурсии организаторы.

После обсуждений участники проголосуют за решение проблемы с помощью выданных мандатов, их можно будет оставить себе на память. А рожденные в спорах предложения передадут современным муниципальным служащим. После гости мэрии пройдут по коридорам, заглянут в малый зал совещаний и зал для приема иностранных гостей. Также можно будет увидеть выставку подарков городу.

Экскурсия намечена на 15 марта, начало в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU