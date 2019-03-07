2019-03-07T15:50:28+03:00
Спорт

Мечта фанатов: сибиряк продает футбольный мяч сборной Бразилии с автографами игроков за 180 тысяч рублей

Владелец редкой вещицы утверждает, что есть фото и видео, подтверждающие подлинность всех подписей
Татьяна СОЛОВОВА
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О таком мяче мечтает каждый фанат. Фото: youla.ruО таком мяче мечтает каждый фанат. Фото: youla.ru
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Любопытное объявление парень по имени Владимир разместил на «Юле»: сибиряк продает мяч сборной Бразилии с прошедшего в прошлом году чемпионата мира с автографами самих футболистов. Цена: за 180 тысяч рублей.

- На мяче есть подписи тренера Тите, капитана команды Марсело Виейра, вратаря Алисона Бекера, полузащитника Тайсон Барселлос Фреда, защитника Данило Луис да Силва, полузащитника Фернандиньо, вратаря Филипа Луиса, вратаря Эдерсона Мораеса, полузащитника Жилберто Силва Каземиро, - перечисляет хозяин редкой вещицы в объявлении.

При этом сибиряк уверял потенциальных покупателей: есть фото и видео, подтверждающие, что все автографы подлинные. И расстаться с мячом он решил только из-за того, что нужны деньги. Корреспонденты «Комсомолки» дозвонились до самого Вдадимира: хотели попросить те самые фото и видео с футболистами, которые ставят автограф, и расспросить о том, как появился сам мяч. Но парень с журналистами наотрез отказался общаться:

- Все, что нужно, написано в объявлении, - отрезал он, и ни в какие подробности вдаваться не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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