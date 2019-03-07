Из операционной к микрофону: врачи решили необычно поздравить женщин с 8 марта

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-07T15:48:20+03:00

Новосибирские доктора талантливы не только в операционных!

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Один из самых долгожданных праздников весны — 8 марта. Женщины давно трудятся во многих отраслях, в том числе и медицинской. Врачи-мужчины решили оригинально поздравить своих прекрасных коллег.

Михаил Борисович Щеголев, врач-хирург отделения гнойной хирургии Городской клинической больницы №25 представлял мужской коллектив. Он исполнил песню Игоря Николаева «Метели». Кстати, Михаил Борисович не только известный хирург, но и миллионный житель Новосибирска!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695726" frameborder="0"></iframe> Миллионный житель Новосибирска и хирург спел песню к 8 марта.Даба ДАБАЕВ

В Детской городской клинической больнице №1 тоже подошли к поздравлению с выдумкой. Алексей Николаевич Пилипенко, детский нейрохирург, заведующий оперблоком прочитал трогательные стихи Евгения Бруштейн под аккомпанемент своего коллеги. Иван Александрович Толмачев, детский хирург подыграл ему на скрипке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695752" frameborder="0"></iframe> Врач читает стихи к 8 марта, а его коллега играет в это время на скрипке.Даба ДАБАЕВ

Какое поздравление вам понравилось больше всего?

ИСТОЧНИК KP.RU