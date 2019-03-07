Девушка, притормозите: новосибирские автоинспекторы вручили женщинам цветы

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-07T15:21:43+03:00

У девушек не документы спрашивали, а дарили им цветы. Фото: гибдд.рф/r/54

Изменить размер текста: A A

Инспекторы дорожного движения сегодня в праздничном настроении размахивали своими палочками на площади Ленина. Они останавливали только женщин и только по приятному поводу. Дамам за рулем вручали тюльпаны, безалкогольные напитки и памятки с правилами дорожного движения. Женщинам также напоминали о том, что перевозить детей надо только с помощью специальных устройств или в автокреслах.

— Мы уже много лет проводим такие акции. Приятно поздравлять женщин, дарить им свое внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах движения. Для этого мы подготовили специальные праздничные памятки с советами для женщин-водителей, — рассказал инспектор ГИБДД Владислав.

Для многих дам такая остановка стала неожиданностью. Фото: гибдд.рф/r/54

Кстати, по мнению инспекторов, новосибирские автомобилистки водят аккуратнее мужчин и реже попадают в аварии.

Инспекторы отмечают: в Новосибирске женщины намного аккуратнее мужчин за рулем. Фото: гибдд.рф/r/54

Про другие оригинальные поздравления в стихах читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU