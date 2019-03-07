Оставил отпечатки пальцев и попал на камеры: полицейские поймали в речпорту новосибирца, судимого 15 раз
Транспортные полицейские поймали вора, который попал на камеру и оставил отпечатки пальцев на месте преступления - неудивительно, что мужчина уже был судим 15 раз.
— В дежурную часть линейного отдела в речном порту Новосибирска поступило сообщение от представителей коммерческой организации о краже более 35 тысяч рублей. На месте происшествия следователи нашли отпечатки пальцев грабителя, а посмотрев записи с камер видеонаблюдения, они выяснили, на каком транспортном средстве скрылся вор, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который был ранее судим целых 15 раз, в том числе и за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье — кража, что грозит тюремным сроком до 5 лет.
— На данный момент мужчина арестован. Сейчас полицейские устанавливают возможную причастность подозреваемого в совершении серии преступлений по Новосибирску и области, — добавили в ведомстве.
В случае если вы пострадали от действий этого мужчины, просьба обращаться по телефону: 8 (383) 319-43-61.
ИСТОЧНИК KP.RU