Вырвали усы и разбили щеки: новосибирская художница пришла в ужас от вида Чеширского кота в кукольном театре

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-07T10:06:03+03:00

Так Чеширский кот выглядел до и каким стал сейчас. Фото: Алена Залуцкая.

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Новосибирская художница, автор панно «Алиса в Зазеркалье» пришла в ужас от того, что стало с ее работами в Областном театре кукол. Девушка считает, что в этом есть вина нового директора театра. Об этом она написала на своей странице в соцсетях в «ВКонтакте».

— Работа была исполнена в период 2003-2007 годов. Двенадцать лет сохранность была идеальной, но, театр получил нового директора, который решил, по всей видимости, что он не хранитель, а владелец и может распоряжаться этим произведением как ему заблагорассудится. И стал сваливать внутрь рампы хлам, устанавливать оборудование и проч. Сегодня мы, практически случайно, оказались на встрече с Горлатых. Он в глухой несознанке. Все отрицает. В частности и то, что осознавал художественную ценность произведения. Что будет дальше, я не знаю, — написала расстроенная Алена Залуцкая.

Она добавила, что сегодня же написала письмо министру культуры.

— Нужно как-то защитить бы эту главную работу моей жизни, но у меня совершенно не осталось сил. Это был огромный труд, наполненный верой, любовью и надеждой. Я всегда была оптимистом. И это моя лучшая работа, — сокрушается художница.

Алена отметила, что еще год назад сохранность работ была идеальной.

— Снесли защитные ограждения. Сломали эльфам ноги, а некоторых выломали, вовсе. Цветы разбили. Чеширскому коту изуродовали морду. Мельхиоровые кованные листья выломали. Огромный чайник-дом уехал в неизвестном направлении. Цветочного города и ширмы с секретиками тоже нет, — описывает разрушения Алена. — Я смогла сегодня только плакать и гладить кота по изуродованной морде. Больше ничего не смогла. Даже не обругала и не стукнула никого из этих... деятелей культуры.

Она также добавила, что ее обращение к министру культуры поддержали и ее коллеги.

Панно в Театре кукол тоже побито. Фото: Алена Залуцкая.

ИСТОЧНИК KP.RU