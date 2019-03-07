В соответствии с задачами президента: Новосибирская область наращивает экспорт в аграрной отрасли
В послании к Федеральному собранию президент говорил о расширении экспорта. Новосибирская область следует заданному направлению. С этого года отгрузка зерна идет в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт», в него входить федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым в регионе разработана аналогичная программа.
Как отметил региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, железнодорожным транспортом с начала года отгружено 176 тысяч тонн зерна, это на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт направлено 115,7 тонн зерна.
— В экспортном направлении зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, Казахстан, Латвию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Израиль, — сообщают в правительстве Новосибирской области.
Также Новосибирская область планирует увеличить объемы экспорта свинины, яиц и мяса птицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»