2019-03-07T09:39:12+03:00
Экономика

В соответствии с задачами президента: Новосибирская область наращивает экспорт в аграрной отрасли

С начала года из региона в другие страны отправлено 115,7 тысяч тонн зерна
Екатерина КОМЯКОВА
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С этого года отгрузка зерна идет в рамках национального проекта.С этого года отгрузка зерна идет в рамках национального проекта.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В послании к Федеральному собранию президент говорил о расширении экспорта. Новосибирская область следует заданному направлению. С этого года отгрузка зерна идет в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт», в него входить федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым в регионе разработана аналогичная программа.

Как отметил региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, железнодорожным транспортом с начала года отгружено 176 тысяч тонн зерна, это на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт направлено 115,7 тонн зерна.

— В экспортном направлении зерновые и масличные культуры поставляются в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, Казахстан, Латвию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Израиль, — сообщают в правительстве Новосибирской области.

Также Новосибирская область планирует увеличить объемы экспорта свинины, яиц и мяса птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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