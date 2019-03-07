2019-03-07T08:44:14+03:00
Происшествия

Легко отделались: мошенники получили условные сроки за кражу денег со счетов клиентов «Сбербанка»

Двое мошенников получили условные сроки, а женщина-главарь отправится на 3,5 года в колонию
Надежда ЯРКОВА
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Женщина-главарь банды отправится на 3,5 года в тюрьму.Женщина-главарь банды отправится на 3,5 года в тюрьму.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирске двое мужчин и женщина занимались кражей денег со счетов клиентов «Сбербанка». Им удалось похитить более 450 тысяч рублей.

— Суд установил, что с 10 декабря 2016 по 12 апреля 2017 года в Новосибирске группа лиц занималась кражей денег. Руководила группой Хамукова, состояли в ней — Ликиных, Заборовский и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо. В своих преступных целях они использовали вредоносное программное обеспечение, благодаря которому они получали доступ к сервису «Мобильный банк» либо приложению «Сбербанк Онлайн» на устройствах «Андроид». После украденные со счетов деньги они перечисляли на банковские карты, которые принадлежали третьим лицам, после чего обналичивали средства и распоряжались ими по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Таким образом они украли более 450 тысяч рублей со счетов банковских карт клиентов ПАО Сбербанк. Все трое участников банды признаны виновными по статье — кража.

— Хамукова по совокупности 22 преступлений получила 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Ликиных признан виновным в совершении 6 преступлений, ему назначено 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Заборовский осужден по 8 эпизодам преступлений к 2,5 годам лишения свободы условно, — отметили в ведомстве. — Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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