«Многие устали от современной живописи» - в Новосибирске открыта выставка картин с видами российских городов
В Городском центре изобразительных искусств открыта выставка Михаила Лямкина – новосибирского художника, чьи картины представлены в музеях многих городов.
«Михаил Лямкин работает с разными жанрами: композиция, натюрморт, портрет, но самые значимые работы написаны им в пейзаже. Автор стремится выйти за рамки классической акварели через поиск новых комбинаций уже известных приемов. Художник создает образы провинциальных городов средней полосы России, а также природы Сибири и полярного Урала», - так анонсировал выставку Городской центр изобразительных искусств.
Художник часто раскрывает в картинах виды российских городов. Фото: картина Михаила Лямкина.
Среди работы Михаила Петрович – действительно есть виды многих городов.
- Тобольск – это, как известно, в прошлом духовный и административный центр Сибири. Киров (бывшая Вятка) – удивительно красивый город. Ханты-Мансийск и его природа – это что-то удивительное: марсианские пейзажи, которые не каждый видел, - перечисляет художник.
Работы этого автора представлены в разных музеях страны. Фото: картина Михаила Лямкина.
По мнению Лямкина, у любителей живописи растет интерес именно к классическим жанрам. А современное искусство уступает.
- По многим признакам растет интерес именно к традиционной живописи. Люди уже немного устали от современной живописи и начинают возвращаться к традиционной. Причем, многих трогают не какие-то эпатажные находки, а именно культура провинциальной России, которая более духовна, - говорит Михаил Петрович.
Автор пишет в разных жанрах. Фото: картина Михаила Лямкина.
ИСТОЧНИК KP.RU