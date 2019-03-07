2019-03-07T08:18:19+03:00
Звезды

«Многие устали от современной живописи» - в Новосибирске открыта выставка картин с видами российских городов

Работы Михаила Лямкина представлены в разных музеях страны, а сейчас его выставка действует в новосибирском центре изобразительных искусств
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Выставка Михаила Лямкина работает до 17 марта. Фото: Городской центр изобразительных искусств.Выставка Михаила Лямкина работает до 17 марта. Фото: Городской центр изобразительных искусств.
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В Городском центре изобразительных искусств открыта выставка Михаила Лямкина – новосибирского художника, чьи картины представлены в музеях многих городов.

«Михаил Лямкин работает с разными жанрами: композиция, натюрморт, портрет, но самые значимые работы написаны им в пейзаже. Автор стремится выйти за рамки классической акварели через поиск новых комбинаций уже известных приемов. Художник создает образы провинциальных городов средней полосы России, а также природы Сибири и полярного Урала», - так анонсировал выставку Городской центр изобразительных искусств.

Художник часто раскрывает в картинах виды российских городов. Фото: картина Михаила Лямкина.

Художник часто раскрывает в картинах виды российских городов. Фото: картина Михаила Лямкина.

Среди работы Михаила Петрович – действительно есть виды многих городов.

- Тобольск – это, как известно, в прошлом духовный и административный центр Сибири. Киров (бывшая Вятка) – удивительно красивый город. Ханты-Мансийск и его природа – это что-то удивительное: марсианские пейзажи, которые не каждый видел, - перечисляет художник.

Работы этого автора представлены в разных музеях страны. Фото: картина Михаила Лямкина.

Работы этого автора представлены в разных музеях страны. Фото: картина Михаила Лямкина.

По мнению Лямкина, у любителей живописи растет интерес именно к классическим жанрам. А современное искусство уступает.

- По многим признакам растет интерес именно к традиционной живописи. Люди уже немного устали от современной живописи и начинают возвращаться к традиционной. Причем, многих трогают не какие-то эпатажные находки, а именно культура провинциальной России, которая более духовна, - говорит Михаил Петрович.

Автор пишет в разных жанрах. Фото: картина Михаила Лямкина.

Автор пишет в разных жанрах. Фото: картина Михаила Лямкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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