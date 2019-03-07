«Любовь нам открывает дали»: известные новосибирцы трогательно и романтично поздравили сибирячек с 8 марта
В романтичном видеопоздравлении сибирячек, помимо мэра Анатолия Локтя, приняли участие медийные представители мужского пола из Новосибирска.
— Поздравляю вас с наступающим 8 марта! Спасибо вам за самое главное чувство на свете — любовь! Будьте счастливы! — написал в пожелании сибирячкам на своей странице в соцсетях Анатолий Локоть.
В поздравлении звучит стихотворение испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де Вега. Его прочли летчик-испытатель Владимир Барсук, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор НГТУ Анатолий Батаев, пловец, мастер спорта Даниил Марков, главрач городской больницы № 1 Юрий Бравве, директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич и многие другие известные новосибирцы.
Стихотворение о любви не оставит равнодушной ни одну жительницу Новосибирска.
Поздравление с 8 марта жительниц Новосибирска..
ИСТОЧНИК KP.RU