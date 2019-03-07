«Любовь нам открывает дали»: известные новосибирцы трогательно и романтично поздравили сибирячек с 8 марта

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-07T07:55:49+03:00

Новосибирцы поздравили женщин с наступающим праздником. Стоп-кадр с видео vk.com/a_lokot.

Видеопоздравление появилось на странице в соцсетях мэра Новосибирска Анатолия Локтя

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В романтичном видеопоздравлении сибирячек, помимо мэра Анатолия Локтя, приняли участие медийные представители мужского пола из Новосибирска.

— Поздравляю вас с наступающим 8 марта! Спасибо вам за самое главное чувство на свете — любовь! Будьте счастливы! — написал в пожелании сибирячкам на своей странице в соцсетях Анатолий Локоть.

В поздравлении звучит стихотворение испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де Вега. Его прочли летчик-испытатель Владимир Барсук, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор НГТУ Анатолий Батаев, пловец, мастер спорта Даниил Марков, главрач городской больницы № 1 Юрий Бравве, директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич и многие другие известные новосибирцы.

Стихотворение о любви не оставит равнодушной ни одну жительницу Новосибирска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695792" frameborder="0"></iframe> Поздравление с 8 марта жительниц Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU