2019-03-07T08:05:03+03:00
Общество

Семейный подряд: в центре города открылась выставка картин семьи новосибирских художников с мировым именем

В Новосибирске открылась выставка акварели семьи художников: Сергея и Марии Курбатовых, а также их дочери Марии
Надежда ЯРКОВАДаба ДАБАЕВ
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Художники Сергей и Мария Курбатовы.Художники Сергей и Мария Курбатовы.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сергей Курбатов — новосибирский художник мирового уровня, который рисует только акварелью. Увидеть его картины, а также его жены Марии Курбатовой и дочери Анны можно в галерее «Частная коллекция» на Советской. В среду, 6 марта состоялось открытие акварельной галереи, где побывал и корреспондент «КП». Он пообщался с Сергеем Курбатовым, который, в свою очередь, рассказал случай, связанный с «Комсомольской правдой».

— Эта выставка, которая открывается здесь, в галерее она не только моя. Я бы назвал ее семейной, потому что здесь представлены также картины моей супруги — Маши Курбатовой и моей старшей дочери Ани. Здесь представлены ее несколько работ. Можно увидеть всех нас, так сказать, в одном флаконе, — рассказал «КП» — Новосибирск на открытии выставки Сергей Курбатов.

Художник отметил, что это уже не первая выставка, в прошлом году здесь же в галерее также выставлялись его работы.

— Здесь в основном свежие работы, вы не поверите, наверное, год-два последние, то есть я стараюсь сильно не надоедать публике. Жизнь так устроена, что я постоянно в движении, в поездках, и, если я где-то езжу, я рисую, — добавил Сергей Курбатов.

Выставка-продажа проходит в картинной галерее "Частная коллекция". Фото: Даба ДАБАЕВ

Выставка-продажа проходит в картинной галерее "Частная коллекция".Фото: Даба ДАБАЕВ

Он также припомнил и недавний случай с «Комсомольской правдой»

— Я вспомнил один интересный момент, связанный с «Комсомольской правдой», на днях, буквально позавчера, мой папа принес распечатанную большую фотографию в раме. Там мы с Машей стоим с букетами цветов, с нашей первой выставки, десятилетней давности, прошедшей в Русско-Немецком доме. Самое интересное, что он эту фотографию отсканировал в каком-то ателье, а сама фотография была отпечатана в статье, статья о нашей выставке, вернисаж, молодые художники, в «Комсомолке». Так что поздравляю вас! Как-то вот так получается, что в жизни все не случайно, и практически к юбилею, отец печатает именно эту фотографию. Снова круг, десять лет, чтобы я переосмыслил немного видимо что-то для себя, — поделился художник.

Не обошлось и без творческих советов молодым художникам и просто творческим людям.

— Начинающим художникам я бы порекомендовал работать, не комплексовать, художники ведь люди такие ранимые, переживают очень, могут поплакать. Можно поплакать, это не страшно, главное не бросать, не теряться, не ставить на себе крест. И потихонечку двигаться вперед, все задачи можно решить, поделить огромную дорогу на маленькие кусочки, и решать понемногу. Одна задача, другая, и через год вы добьетесь своего, — поделился опытом Курбатов.

Посетить выставку-продажу акварелистов Курбатовых можно будет до 3 апреля.

В галерее можно увидеть картины Сергея, его жены Марии Курбатовой и их дочери Анны. Фото: Даба ДАБАЕВ

В галерее можно увидеть картины Сергея, его жены Марии Курбатовой и их дочери Анны.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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