Точно не завянет: к 8 марта в новосибирском дельфинарии «утопили» в аквариуме букет

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-07T07:37:47+03:00

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Уже завтра вся страна будет отмечать любимый многими весенний праздник, и специально к 8 марта в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» приготовили для всех покупателей сюрприз. Тех, кто уже сегодня придет в океанариум, увидит необычный букет, который «утопили» вместе с шариком в аквариуме.

- Цветы изготовлены из специального пластика, который не едят рыбы. Мы его обработали таким образом, чтобы он не наносил вред обителям, - говорят в центре океанографии и морской биологии «Дельфиния». – Так что с нашими питомцами все в порядке.

В общем, тем, кто хочет зарядиться праздничным настроением, могут заглянуть в дельфинарий. Ведь их букет точно не завянет!

КСТАТИ

Еще не придумали, куда сходить 8 марта? Корреспонденты «Комсомольской правды» составили полную праздничную афишу. Читайте и решайте, чем порадовать вторую половинку!

ИСТОЧНИК KP.RU