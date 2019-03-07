2019-03-07T06:19:03+03:00
Общество

Проверка на трезвость: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей к 8 марта

С 7 марта и до окончания праздничных выходных автоинспекторы проверят новосибирских водителей на трезвость
Надежда ЯРКОВА
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В Новосибирске все праздничные дни будет проходить рейд "Нетрезвый водитель".В Новосибирске все праздничные дни будет проходить рейд "Нетрезвый водитель".Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В Новосибирске с сегодняшнего дня и до окончания праздничных выходных сотрудники Госавтоинспекции усилят проверки водителей на трезвость. Рейдовые мероприятия запланированы в разных районах города.

— С 9 утра сегодняшнего утра, 7 марта и по 9 утра понедельника, 11 марта включительно в городе будет проходить операция «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей на трезвость, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Напомним, что садиться за руль после любого количества выпитого категорически запрещено. Тем, кто нарушит правила, грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Тех, кто попадется на подобном нарушении повторно, ждет уголовное наказание.

Новосибирцев просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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