Авария на Бердском шоссе: «Тойота Прадо» завалилась на бок возле заправки после столкновения со «Спринтером»
В четверг утром, 7 марта в районе АЗС «Хорос» столкнулись две иномарки Toyota Sprinter и Toyota Land Cruiser Prado. На месте аварии работали спасатели.
— Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного в 7:12 утра. На место аварии тут же выехал оперативный экипаж спасателей и уже через 2 минуты спасатели были на месте аварии, — рассказали в пресс-службе МАСС.
У «Тойота Прадо» при ударе оторвало колесо, а сама машина завалилась на бок.
— Спасатели провели разведку места ДТП, осмотрели всех пострадавших и вызвали скорую помощь. После этого они перевернули в нормальное положение «Тойоту Прадо» и убрали ее с проезжей части, — отметили в ведомстве.
В иномарках находились 3 человека, которые отделались незначительными травмами.
Спасатели выезжали на место ДТП, где перевернулась "Тойота Прадо"..
ИСТОЧНИК KP.RU