2019-03-07T05:41:32+03:00
Происшествия

Авария на Бердском шоссе: «Тойота Прадо» завалилась на бок возле заправки после столкновения со «Спринтером»

ДТП случилось сегодня утром на пересечении улицы Русская и Бердского шоссе
Надежда ЯРКОВА
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"Прадо" завалилась на бок после столкновения со "Спринтером". Стоп-кадр с видео спасателей МАСС."Прадо" завалилась на бок после столкновения со "Спринтером". Стоп-кадр с видео спасателей МАСС.
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В четверг утром, 7 марта в районе АЗС «Хорос» столкнулись две иномарки Toyota Sprinter и Toyota Land Cruiser Prado. На месте аварии работали спасатели.

— Информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного в 7:12 утра. На место аварии тут же выехал оперативный экипаж спасателей и уже через 2 минуты спасатели были на месте аварии, — рассказали в пресс-службе МАСС.

У «Тойота Прадо» при ударе оторвало колесо, а сама машина завалилась на бок.

— Спасатели провели разведку места ДТП, осмотрели всех пострадавших и вызвали скорую помощь. После этого они перевернули в нормальное положение «Тойоту Прадо» и убрали ее с проезжей части, — отметили в ведомстве.

В иномарках находились 3 человека, которые отделались незначительными травмами.

Спасатели выезжали на место ДТП, где перевернулась "Тойота Прадо"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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