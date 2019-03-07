«Западная Венеция»: ЧП в Ленинском районе стало поводом для шуток в соцсетях

СЕГОДНЯ 05:01 2019-03-07T05:01:55+03:00

В Ленинском районе затопило двор, превратив его в стихийный каток

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Из-за коммунальной аварии в среду, 6 марта в Ленинском районе Новосибирска появился новый «каток». Сибиряки предложили отнестись к этому снисходительно и воспользовавшись ситуацией встать всем двором на коньки.

— Во дворе дома №70 на улице Забалуева прорвало трубу, вода замерзла и теперь там можно кататься на коньках. Правда в хоккей поиграть вряд ли получится, так как мешают деревья, — сообщил подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей поддержали шутливый настрой сибиряка. Вот что они пишут по этому поводу:

— Шикарный каток получился. Здесь можно отрабатывать различные способы передвижения на городских улицах, которые в таком же состоянии, — отмечает один.

— Все выхожу кататься, коньки взял..., — поддерживает второй.

— Можно фигурное, вокруг деревьев, — предлагает третий.

Может новый вид спорта придумается, — добавляет четвертый.

— Хоть какая-то радость в Ленинском районе, — замечает пятый.

— Западная Венеция, — шутит шестой.

ИСТОЧНИК KP.RU