«Западная Венеция»: ЧП в Ленинском районе стало поводом для шуток в соцсетях
Из-за коммунальной аварии в среду, 6 марта в Ленинском районе Новосибирска появился новый «каток». Сибиряки предложили отнестись к этому снисходительно и воспользовавшись ситуацией встать всем двором на коньки.
— Во дворе дома №70 на улице Забалуева прорвало трубу, вода замерзла и теперь там можно кататься на коньках. Правда в хоккей поиграть вряд ли получится, так как мешают деревья, — сообщил подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей поддержали шутливый настрой сибиряка. Вот что они пишут по этому поводу:
— Шикарный каток получился. Здесь можно отрабатывать различные способы передвижения на городских улицах, которые в таком же состоянии, — отмечает один.
— Все выхожу кататься, коньки взял..., — поддерживает второй.
— Можно фигурное, вокруг деревьев, — предлагает третий.
Может новый вид спорта придумается, — добавляет четвертый.
— Хоть какая-то радость в Ленинском районе, — замечает пятый.
— Западная Венеция, — шутит шестой.
ИСТОЧНИК KP.RU