Погода на день в Новосибирске: 7 марта придет потепление до плюс 1 градусов

СЕГОДНЯ 03:31 2019-03-07T03:31:50+03:00

Сегодня в городе потеплеет до плюс 1 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 1 градусов днем, возможен небольшой снег.

— В четверг, 7 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 1- плюс 1 градусов, к ночи похолодает до минус 8-10 градусов, в пригороде до минус 14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели, днем с мокрым снегом. При прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 2 — плюс 3 градусов, ночная — минус 12-17 градусов, при прояснениях до минус 24 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег с дневной температурой до минус 2 и ночной до минус 3 градусов. В выходные характер погоды сильно не изменится, будет тепло и снежно.

ИСТОЧНИК KP.RU