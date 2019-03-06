«Сбрейте ему этот чуб»: парень с забавной челкой повеселил пассажиров метро
Обычно девушки заморачиваются с выбором прически: часами решают, нужна им челка или нет. Но парни тоже хотят быть модными: видимо, как и молодой человек, чей чуб на бритой голове повеселил пассажиров новосибирской подземки.
Фото «стильного» пассажира появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас сибиряки в комментариях шутят над его забавной челкой.
- Как у шпаны пятидесятых годов: сейчас уже ничему не удивишься, - пишут одни.
- Люди, сбрейте ему этот чуб, - просят вторые.
- Это что, в Новосибирске теперь такой новый имидж? – недоумевают третьи, и в шутку добавляют: - Надо было ещё покрасить челку.
- На челку денег не хватило, - считают четвертые.
- Мама стригла, - юморят пятые.
- Бедные люди, так жизнь всех мотает, - веселятся пятые.
ИСТОЧНИК KP.RU