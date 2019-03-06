2019-03-06T20:41:19+03:00
Общество

«Сбрейте ему этот чуб»: парень с забавной челкой повеселил пассажиров метро

Молодой человек со смешной прической проехался в новосибирской подземке
Татьяна СОЛОВОВА
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Как вам такая челка? Фото: https://vk.com/subwaynskКак вам такая челка? Фото: https://vk.com/subwaynsk
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Обычно девушки заморачиваются с выбором прически: часами решают, нужна им челка или нет. Но парни тоже хотят быть модными: видимо, как и молодой человек, чей чуб на бритой голове повеселил пассажиров новосибирской подземки.

Фото «стильного» пассажира появилось в группе «Мода Новосибирского метро», и сейчас сибиряки в комментариях шутят над его забавной челкой.

- Как у шпаны пятидесятых годов: сейчас уже ничему не удивишься, - пишут одни.

- Люди, сбрейте ему этот чуб, - просят вторые.

- Это что, в Новосибирске теперь такой новый имидж? – недоумевают третьи, и в шутку добавляют: - Надо было ещё покрасить челку.

- На челку денег не хватило, - считают четвертые.

- Мама стригла, - юморят пятые.

- Бедные люди, так жизнь всех мотает, - веселятся пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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