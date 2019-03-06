2019-03-06T19:40:42+03:00
Общество

«Ушла с уроков, телефон не доступен»: в Новосибирске пропала 15-летняя школьница

О Еве Каракуловой нет вестей с 4 марта
Татьяна СОЛОВОВА
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Ева Каракулова ушла с уроков раньше времени. Фото: «Маяк».Ева Каракулова ушла с уроков раньше времени. Фото: «Маяк».
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Уже второй день волонтеры и полиция пытаются отыскать пропавшую 15-летнюю школьницу Еву Каракулову: девочка-подросток ушла в школу 4 марта и пропала.

- Ева до конца уроков в школе не осталась: она ушла с занятий, и телефон стал не доступен в то же время, - рассказал Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк».

Девятиклассница уже не в первый раз так исчезает: волонтерам приходилось ее искать в ноябре 2017 года. И вот прошло чуть больше года, и девочка-подросток снова пропала.

- Приметы Евы такие: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза, - перечисляют волонтеры. – Она была одета в красную куртку с черными вставками на плечах, черные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евы или видел ее, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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