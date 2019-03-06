Заступаясь за девушку, житель Новосибирска убил знакомого

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-06T17:26:02+03:00

Конфликт произошел во время пьянки. По данным следствия, мужчина бил оппонента кулаками, а потом ударил ножом

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Закончилось расследование по делу об убийстве на улице Народной в Новосибирске. Жертвой преступления тогда стал мужчина, выпивавший с приятелями.

Сами события происходили в новогодние праздники – 4 января. Выпивала компания мужчин, возник конфликт…

- Обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов кулаками рук по голове и верхним конечностям, а после - один удар ножом в область груди слева, причинив колото–резанное проникающее ранение груди с повреждением левого легкого, - сообщила «КП»-Новосибирск» Екатерина Махова, старший помощник прокурора Калининского района.

Вскоре потерпевший умер в больнице, а следствие возбудило уголовное дело.

- Обвиняемый не отрицал факт нанесения ударов, указывал, что причиной конфликта и его действий послужило непристойное поведение погибшего по отношению к его девушке, - сообщила Махова.

Теперь следствие окончено, прокурор утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», делом займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU