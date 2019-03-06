Заступаясь за девушку, житель Новосибирска убил знакомого
Закончилось расследование по делу об убийстве на улице Народной в Новосибирске. Жертвой преступления тогда стал мужчина, выпивавший с приятелями.
Сами события происходили в новогодние праздники – 4 января. Выпивала компания мужчин, возник конфликт…
- Обвиняемый нанес потерпевшему не менее шести ударов кулаками рук по голове и верхним конечностям, а после - один удар ножом в область груди слева, причинив колото–резанное проникающее ранение груди с повреждением левого легкого, - сообщила «КП»-Новосибирск» Екатерина Махова, старший помощник прокурора Калининского района.
Вскоре потерпевший умер в больнице, а следствие возбудило уголовное дело.
- Обвиняемый не отрицал факт нанесения ударов, указывал, что причиной конфликта и его действий послужило непристойное поведение погибшего по отношению к его девушке, - сообщила Махова.
Теперь следствие окончено, прокурор утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», делом займется суд.
ИСТОЧНИК KP.RU