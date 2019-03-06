Вышли на прогулку: видео с белыми медвежатами-двойняшками собирает восторженные отзывы в интернете

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-06T15:58:52+03:00

В этом кадре уместились сразу три белых мишки. Фото: кадр из видеоролика.

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Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка в этом году удивила всех — она принесла сразу двух детенышей. Зоопарк поделился вторым видео из жизни этих пушистых крошек. На кадрах видно — Герда уже начинает выгуливать малышей, в эти моменты детеныши стараются находиться поближе к матери. На других кадрах чуть подросшие медвежата внутри вольера играют друг с дружкой.

— Как видите, с медвежатами все хорошо, они растут, чувствуют себя великолепно, и в скором времени мы пригласим вас в гости посмотреть на них, — комментируют видео в зоопарке.

Новосибирцы благодарят администрацию за новые подробности о жизни этой полярной семьи:

— Большое спасибо за видео! Очень ждем встречи с Гердой и малышами! Здоровья им и счастья!

— Спасибо большое за видео. Какие же они милашечки!

— Ого, как подросли… Шилку и Ростика в это время Герда уже выводила. Она опытная мама — надеюсь, обоих вырастит!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695676" frameborder="0"></iframe> Белые медвежата-двойняшки из Новосибирского зоопарка..

ИСТОЧНИК KP.RU