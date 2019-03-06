Вышли на прогулку: видео с белыми медвежатами-двойняшками собирает восторженные отзывы в интернете
Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка в этом году удивила всех — она принесла сразу двух детенышей. Зоопарк поделился вторым видео из жизни этих пушистых крошек. На кадрах видно — Герда уже начинает выгуливать малышей, в эти моменты детеныши стараются находиться поближе к матери. На других кадрах чуть подросшие медвежата внутри вольера играют друг с дружкой.
— Как видите, с медвежатами все хорошо, они растут, чувствуют себя великолепно, и в скором времени мы пригласим вас в гости посмотреть на них, — комментируют видео в зоопарке.
Новосибирцы благодарят администрацию за новые подробности о жизни этой полярной семьи:
— Большое спасибо за видео! Очень ждем встречи с Гердой и малышами! Здоровья им и счастья!
— Спасибо большое за видео. Какие же они милашечки!
— Ого, как подросли… Шилку и Ростика в это время Герда уже выводила. Она опытная мама — надеюсь, обоих вырастит!
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Любимица Новосибирского зоопарка - белая медведица Герда - стала мамой. У полярной родительницы подрастает двойня. Пополнение в зоопарке случилось еще 11 декабря, но только сейчас зоологи решились рассказать о нем на публике. Они признаются, что очень переживали за малышей, из суеверия и чтобы не сглазить, первые месяцы держали роды Герды в строжайшей тайне (подробнее).
Белые медвежата-двойняшки из Новосибирского зоопарка..
ИСТОЧНИК KP.RU