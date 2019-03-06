2019-03-06T14:04:13+03:00
Общество

Мусорная реформа: Новосибирская область переходит ко второму и третьему этапам реализации

Планируется построить 11 мусоросортировочных линий, 15 полигонов и 80 площадок временного хранения
Екатерина КОМЯКОВА
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В регионе готовятся к созданию полноценной инфраструктуры для современной утилизации отходов.В регионе готовятся к созданию полноценной инфраструктуры для современной утилизации отходов.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В регионе успешно прошел первый этап перехода на новые правила по обращению с отходами — система полностью развернута. Теперь пришло время работать над следующими этапами по финансовой настройке системы, заключению договоров на оказание услуг, созданию современной инфраструктуры. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов рассказал о конкретных планах:

— Начинаем создавать современную инфраструктуру отрасли, которая позволит построить новые полигоны, ликвидировать устаревшие свалки и работать над снижением тарифа. Всего в территориальную схему обращения с отходами включен 21 объект, принимающий ТКО — все эти объекты будут приведены в соответствие с необходимыми нормами и требованиями. Уже в 2019 году в регионе будет построено восемь новых площадок временного накопления мусора, а всего планируется открыть 80 таких площадок.

Кроме того в Новосибирской области создадут 11 высокотехнологичных мусоросортировочных линий, их строительство будет профинансировано в том числе из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология».

В этом году должен быть сдан полигон в Карасуке, запущено строительство полигона в Северном, спроектированы полигоны в Кыштовском и Искитимском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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