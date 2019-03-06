Суд оставил топ-менеджера клиники им. Мешалкина под стражей

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-06T11:40:37+03:00

Евгений Покушалов будет под стражей до 19 апреля. Фото: https://meshalkin.ru/

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В среду, 6 марта, в Новосибирском областном суде рассматривалась апелляция по делу Евгения Покушалова, заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина. Напомним, кардиохирург попал в коррупционный скандал: его подозревают в миллиардной афере на госзакупках.

Адвокат Евгения Покушалова настаивал на том, чтобы на время следствия медик не находился за решеткой. Более того, в поддержку кардиохирурга было собрано более десяти тысяч подписей. Однако прокуратура считала иначе:

- У Евгения Покушалова есть имущество в США, там проживают его родные, поэтому есть основания полагать, что он может скрыться за рубежом, - подчеркнула прокурор апелляционного отдела.

В итоге суд встал на сторону гособвинения: Евгений Покушалов будет находиться под стражей на время следствия до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU