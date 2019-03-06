Курицу или говядину: любопытные хищники из новосибирского зоопарка устроили пир на деревьях
В Новосибирском зоопарке сняли забавное видео с кормлением тайр. Как и положено хищникам, питаются они в основном мясом, например, курицей или говядиной. Как раз этим и решили побаловать родственников куниц работники зоопарка, развесив по вольеру лакомые куски сырого мяса.
— Тайру приехали в новосибирский зоопарк из Англии в 2014 году. Через год на свет появились первые малыши. С тех пор тайры ежегодно приносят потомство. За все это время у них родилось шесть детенышей, — рассказали в новосибирском зоопарке, отметив, что в России нигде больше тайры не размножаются.
В зоопарке добавили, что тайры очень активны, и при этом любопытны. Оставаясь хищниками, как все представители семейства, тайры едят много фруктов.
Тайра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, распространенных в Центральной и Южной Америке. По телосложению тайры напоминают хорьков, однако значительно более крупные. Вес этих животных составляет от 4 до 5 кг.
Тайрам устроили мясной пир в новосибирском зоопарке..
ИСТОЧНИК KP.RU