2019-03-06T11:06:32+03:00
Общество

Пикет возле прокуратуры: работники ЖКХ не могут получить 3-миллионный долг по зарплате

В Новосибирске работникам ЖКХ не выплатили более 3 миллионов рублей долга по зарплате
Надежда ЯРКОВА
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Активист вышел сегодня на одиночный пикет у здания областной прокуратуры. Фото: предоставлены Виктором Смирновым.Активист вышел сегодня на одиночный пикет у здания областной прокуратуры. Фото: предоставлены Виктором Смирновым.
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На двух предприятиях ЖКХ Новосибирска уже около трех месяцев не выплачивают заработную плату за 2018 год. Обманутые рабочие уже вторую неделю выходят на пикеты к прокуратуре области. Вот и сегодня, 6 марта новосибирский общественник Виктор Смирнов проводит одиночный пикет в защиту прав работников ЖКХ возле здания областной прокуратуры.

— Обманутые — люди рабочих профессий — дворники, мастера, электрики. Проблема в том, что обе управляющие компании, якобы, не имеют денег. На всех их счетах пусто. Люди неоднократно обращались в прокуратуру с требованием возбуждения уголовного дела в отношении директора предприятий, это, к слову, одно и то же лицо, но в правоохранительных органах постоянно отказывают, ссылаясь на то, что к виновному уже применены штрафные санкции в рамках административного правонарушения, — рассказал участник акций протеста Виктор Смирнов.

Он добавил, что и сейчас стоит возле здания прокуратуры в надежде привлечь внимание прокурора к проблеме 63 работников ЖКХ, которые так и не получили свою зарплату.

— Это работники ООО «Лидер» и ООО «Партнер», руководителем которых был Белкин А.Г. Эти фирмы являлись обслуживающими организации УК «Гарант», выполняли работы по обслуживанию жилого фонда. Получены судебные приказы, решения в пользу работников, но зарплату им до сих пор не выдали. Мы обратились в прокуратуру и следственный комитет, поскольку есть статья УК 145 п.1 (за невыплату зарплаты более чем за два месяца) — это уже уголовное преступление. Но прокурор Калининского района в возбуждении уголовного дела отказал, — поделился активист.

Он добавил, что в течение часа, что он простоял — реакции из прокуратуры никакой. Единственное, ему позвонили и сказали, что его ждет на прием прокурор Калининского района.

Акции протеста активисты намерены продолжать, пока управляющая компания не рассчитается с каждым рабочим или в отношении директора не будут применены все меры наказания, предусмотренные в таких случаях законом.

63 работника ЖКХ не могут получить свою зарплату. Фото: предоставлены Виктором Смирновым.

63 работника ЖКХ не могут получить свою зарплату. Фото: предоставлены Виктором Смирновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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