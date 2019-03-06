МТС и ГИТИС запускают подготовительные онлайн-курсы для абитурентов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-06T09:58:28+03:00

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На сайте проекта pokolenie.mts.ru школьники со всей России могут в онлайн-режиме пройти подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства. Используя полученные знания и навыки, абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения 1-го тура творческого прослушивания. Для этого участникам в возрасте от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа посмотрят все полученные видео. Авторам лучших зачтут прохождение 1-го тура вступительных экзаменов на факультет музыкального театра, или эстрады, или актерский и предложат очное участие во 2-ом туре прослушиваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU