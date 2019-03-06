2019-03-06T09:58:28+03:00
Общество

МТС и ГИТИС запускают подготовительные онлайн-курсы для абитурентов

Абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М»
Поделиться:
Фото с сайта: gazeta-licey.ruФото с сайта: gazeta-licey.ru
Изменить размер текста:

На сайте проекта pokolenie.mts.ru школьники со всей России могут в онлайн-режиме пройти подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства. Используя полученные знания и навыки, абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения 1-го тура творческого прослушивания. Для этого участникам в возрасте от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа посмотрят все полученные видео. Авторам лучших зачтут прохождение 1-го тура вступительных экзаменов на факультет музыкального театра, или эстрады, или актерский и предложат очное участие во 2-ом туре прослушиваний.

Подробнее здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вот это утро, вот это дела: сибиряков рассмешило видео с ползущим через дорогу пешеходом
Сбежал из багажника своей машины: следователи закончили расследование дерзкого покушения на убийство таксиста
«Она удивительно естественная»: девушка на инвалидной коляске спела с Верой Брежневой
Знак отличия и 50 тысяч рублей: Андрей Травников поздравил многодетных матерей
Мать пережившего клиническую смерть новосибирца получит от больницы пожизненное содержание и 3,5 миллиона рублей
Проверка: начальник ГИБДД подозревается в браконьерстве и охоте на кабана
Растянулась на несколько километров: отключенные светофоры собрали пробку в центре города
Расплата за жадность: новосибирец потребовал выкуп за найденную сумку, из которой вытащил деньги
Убивака и Сайонара: рэпер Элджей стал героем комикса-боевика
Погода на день в Новосибирске: 6 марта будет минус 2 градусов и снег
«Заказала ребенку на день рождения»: сибирячка нашла таракана в купленной кулебяке
После нападения педофила на 9-летнюю девочку новосибирские следователи проведут проверку
Лишили свободы за «подработку»: пожилая сибирячка продавала людям неработающие бады и избавляла от проблем по телефону
Мораторий на имущество: СО РАН на три года отложил передачу зданий Академгородка другим организациям
«Похоже это были бусины от заколки!»: у сибирячки при повторном рентгене не нашли лишнего в теле
Пересчитывают стоимость: в Новосибирске приостановили конкурс на строительство платного моста через Обь
«Как в пункте назначения»: металлические балки на дороге стали причиной пробки в Дзержинском районе
Находчивый жулик: новосибирец подставил работницу банка и украл чужой телефон
«Опасная бабуля»: новосибирцев развеселила спящая с автоматом пассажирка метро
Выше 35 тысяч рублей: средние зарплаты новосибирцев стали больше