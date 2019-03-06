Вот это утро, вот это дела: сибиряков рассмешило видео с ползущим через дорогу пешеходом

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-06T09:39:42+03:00

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Место действия — город Бердск, улица Боровая. В районе остановке улицу переходит пешеход. Хотя скорее не переходит, а переползает. Мужчина на карачках медленно пытается преодолеть расстояние в несколько метров. Ему явно тяжело, поэтому он дает себе время на передышки — в эти моменты он просто ложится на дорогу, но потом снова приподнимается и ползет дальше.

Видео на авторегистратор снял житель Бердска, он и выложил его в «ВатСап», после его опубликовали в группе «АвтоБердск» в качестве предупреждения.

— Красавец мужчина. Адри-та-та! Вот это утро, вот это дела! — комментирует происходящее автор ролика, сидящий за рулем.

В финале, когда ползущий пешеход уже был близок к противоположной обочине, на помощь к нему пришла женщина, но поднять его на ноги она не смогла. В результате ей пришлось просто наблюдать за окончанием «маневра».

В социальных сетях большинство пользователей считает, что в таком поведении виноват алкоголь. Но некоторые все-таки отнеслись к мужчине с сочувствием:

— Вот так сердце прихватит, откинешься посреди дня, пока тебя будут все на видео записывать, думая что ты бухой… Видюха смешная, а ситуация страшная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695604" frameborder="0"></iframe> Мужчина переползает дорогу в Бердске.

ИСТОЧНИК KP.RU