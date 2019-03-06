Сбежал из багажника своей машины: следователи закончили расследование дерзкого покушения на убийство таксиста

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-06T09:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту разбоя и покушения на убийство в Карасуке Новосибирской области на 37-летнего мужчину, подрабатывавшего таксистом на своей машине.

— Следствие выяснило, что вечером 21 декабря 2018 года 37-летний мужчина на своей машине занимался частным извозом и приехал на поступивший заказ к одному из домов в городе Карасуке. В его автомобиль сели двое мужчин 22 и 27 лет, которые попросили водителя проехать в гаражный массив. Приехав на место, пассажиры накинули на шею водителя веревку и стали его душить. После того, как водитель потерял сознание и перестал подавать признаки жизни, подозреваемые положили его в багажник своего же автомобиля, и поехали по Карасуку, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Когда машина остановилась, таксисту удалось выбраться из багажника и убежать. После он сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемые были задержаны в том же Карасуке полицией.

— Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU