2019-03-06T08:46:40+03:00
Общество

«Она удивительно естественная»: девушка на инвалидной коляске спела с Верой Брежневой

Звезда согласилась пообщаться с Ольгой Стволовой за кулисами
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка спела с Верой Брежневой за кулисами в Новосибирске. Фото и видео: СОЦСЕТИ.Сибирячка спела с Верой Брежневой за кулисами в Новосибирске. Фото и видео: СОЦСЕТИ.
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Жительница Новосибирска Ольга Стволовова случайно попала на концерт Веры Брежневой и спела с ней за кулисами, при этом вдоволь наобнимавшись с певицей. Видео с трогательным совместным исполнением песни она выложила на своей странице в соцсетях.

— Мы готовили номер для концерта, организованного фондом «Ковчег» в филармонии имени Каца, где выступили 4 марта и там пели песню Веры Брежневой «Люди, любите друг друга». И в этот же день вечером мне позвонила знакомая и сказала, что завтра в Новосибирск приедет с концертом Вера Брежнева. Я об этом не знала, но мы решили, что это знак — и надо попасть на ее концерт и увидеть и услышать ее живьем, и я тут же написала об этом в своих соцсетях. И вот знакомая из Хабаровска откликнулась и дала мне номер телефона концертного директора Веры Брежневой, и я ему в день концерта, 5 марта написала сообщение, что нам — ребятам из театральной студии «Инклюзион» и инклюзивной группы «Особенный тип» хочется попасть на концерт, и уже ближе к обеду он мне перезвонил. Так мы, нас было где-то 5-6 человек из нашей группы, попали на концерт Брежневой, — рассказала Ольга Стволовова.

Сибирячка добавила, что после концерта их пригласили за кулисы, где они подарили Вере Брежневой подарки, цветы и начали с ней обниматься, разговаривать и стихийно начали петь ее песню все вместе.

— Вера Брежнева удивительно естественная, светлая, очень приятная девушка,- описала свои ощущения Ольга Стволовова. — Оказалось Вера Брежнева тоже, за день до концерта увидела наше видео, где мы исполняем ее песню и даже показала Константину Меладзе.

Ольга поделилась, что теперь у их группы в планах снять клип на эту песню Веры Брежневой, которая волшебным образом помогла им увидеться с певицей вживую.

Ольга Стволова — девушка-колясочница, известная в Новосибирске. Несмотря на инвалидное кресло, Оля руководит проектом «Плюс один», а еще играет в театре, проводит конкурсы красоты. В общем, постоянно находится в движении.

Сибирячка с Верой Брежневой поет за кулисами в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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