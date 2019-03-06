2019-03-06T08:41:09+03:00
Общество

Знак отличия и 50 тысяч рублей: Андрей Травников поздравил многодетных матерей

В преддверии 8 Марта 18 сибирячек получили награды «За материнскую доблесть»
Екатерина КОМЯКОВА
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Многодетным мамам вручили знаки отличия "За материнскую доблесть". Фото: nso.ruМногодетным мамам вручили знаки отличия "За материнскую доблесть". Фото: nso.ru
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В торжественной церемонии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив . Вручение знаков отличия происходит несколько раз в году. В этот раз знаки получили 18 женщин, 11 из них воспитывают 5 детей, в остальных семьях растут по 6 и 7 ребят. Самой молодой маме из списка 32 года.

— Своими большими дружными семьями вы подаете положительный пример окружающим, вдохновляете молодых на рождение ребенка. Многодетные семьи — счастливые семьи. Со своей стороны, Правительство Новосибирской области продолжит расширять меры поддержки семей. Благодаря последним инициативам президента России Владимира Путина, у нас появляются дополнительные возможности для поддержки многодетных родителей, — обратился к гостям церемонии Андрей Травников.

Сегодня в регионе льготы получают 23760 многодетных семей. С 2008 года знаки отличия «За материнскую доблесть» получили 1383 женщины. Вместе с наградным знаком многодетные мамы получают единовременную выплату — 50 тысяч рублей, а также право на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальные услуги.

"Группы поддержки" многодетных сибирячек. Фото: nso.ru

"Группы поддержки" многодетных сибирячек. Фото: nso.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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