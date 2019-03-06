Мать пережившего клиническую смерть новосибирца получит от больницы пожизненное содержание и 3,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-06T08:43:30+03:00

Мама 28-летнего бердчанина Артема Ермоленко добилась через суд компенсации от клинической больницы за искалеченного после похода к стоматологу сына

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Бердский городской суд 5 марта утвердил мировое соглашение между сторонами по делу телеоператора Антона Ермоленко и государственной Новосибирской областной клинической больницей.

Напомним, трагедия случилась в 2017 году. Тогда еще 27-летний Антон Ермоленко, работавший оператором на новосибирском телевидении, обратился к стоматологу в Бердскую центральную районную больницу. После лечения молодому человеку стало плохо, поднялась температура, на шее образовалась шишка. Затем был стационар в больнице Бердска, две операции под наркозом, перевод в областную больницу и диагноз — флегмона — это острое разлитое гнойное воспаление клетчатки, очень опасное состояние.

Тогда же во время наркоза, организм Антона не выдержал и у него была клиническая смерть, но парень все-таки выжил, оставшись в вегетативном состоянии. Однако, по словам врачей, у Антона есть шанс восстановиться. Семья Антона подала иск на больницу в 15 миллионов рублей. И вот - 5 марта - стороны пришли к мирному соглашению в суде.

— В целях разрешения возникшего спора пришли к соглашению, что Ермоленко будет выплачено 3,5 миллиона рублей, которые включают в себя денежную компенсацию морального вреда, как маме, так и сыну, а также денежную компенсацию за потерю заработка и судебные издержки. Также больница обязана выплачивать пожизненные ежемесячные выплаты в размере — 19 674 рубля 88 копеек — в счет утраченного заработка, — рассказали в пресс-службе Бердского городского суда Новосибирской области.

В суде добавили, что выплаты пострадавшей стороне начнутся с апреля 2019 года и пожизненно. Производство по делу прекращено.

Что стало с Антоном после злополучного похода к стоматологу. Фото: Артем Бухтуев.

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Трагедия с Антоном произошла в 2017 году. И от того, что такое может случиться с каждым из нас, становится особенно жутко. У парня заболел зуб. И, по словам его друга, Артема Бухтуева, Антон обратился к стоматологу в Бердскую центральную районную больницу. После лечения молодому человеку стало плохо, поднялась температура, на шее образовалась шишка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU