Растянулась на несколько километров: отключенные светофоры собрали пробку в центре города

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-06T06:13:29+03:00

Сегодня утром ситуация на дорогах осложнилась неработающими на перекрестках светофорами

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В среду утром, 6 марта неработающие светофоры спровоцировали пробку в центре Новосибирска.

— Светофоры не работают с самого утра на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Сложнее всего приходится автомобилистам, которые двигаются в сторону центра города, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что пробка растянулась на несколько километров и начинается от перекрестка улиц Кирова и Никитина.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Автомобильные заторы отмечаются в Центральном, Железнодорожном, Калининском и Ленинском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU