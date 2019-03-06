Растянулась на несколько километров: отключенные светофоры собрали пробку в центре города
В среду утром, 6 марта неработающие светофоры спровоцировали пробку в центре Новосибирска.
— Светофоры не работают с самого утра на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Сложнее всего приходится автомобилистам, которые двигаются в сторону центра города, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы добавляют, что пробка растянулась на несколько километров и начинается от перекрестка улиц Кирова и Никитина.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Автомобильные заторы отмечаются в Центральном, Железнодорожном, Калининском и Ленинском районах города.
ИСТОЧНИК KP.RU