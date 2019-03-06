2019-03-06T06:13:29+03:00
Общество

Растянулась на несколько километров: отключенные светофоры собрали пробку в центре города

Сегодня утром ситуация на дорогах осложнилась неработающими на перекрестках светофорами
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в центре собралась большая пробка из-за неработающих светофоров.Сегодня в центре собралась большая пробка из-за неработающих светофоров.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В среду утром, 6 марта неработающие светофоры спровоцировали пробку в центре Новосибирска.

— Светофоры не работают с самого утра на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Сложнее всего приходится автомобилистам, которые двигаются в сторону центра города, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавляют, что пробка растянулась на несколько километров и начинается от перекрестка улиц Кирова и Никитина.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» сегодня ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Автомобильные заторы отмечаются в Центральном, Железнодорожном, Калининском и Ленинском районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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