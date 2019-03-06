Проверка: начальник ГИБДД подозревается в браконьерстве и охоте на кабана

СЕГОДНЯ 05:59 2019-03-06T05:59:06+03:00

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Начальника ГИБДД Сузунского района Сергея Фролова проверяют на причастность к факту браконьерства, а именно в охоте на кабана в конце февраля, несмотря на то, что охота на кабана была закрыта еще 31 января. В областном МВД информацию о проверке полицейского подтвердили.

— В настоящее время проверяется информация о возможной причастности сотрудника полиции к противоправному деянию — браконьерству, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что в случае установления вины полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU