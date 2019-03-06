2019-03-06T05:30:11+03:00
Происшествия

Расплата за жадность: новосибирец потребовал выкуп за найденную сумку, из которой вытащил деньги

В Новосибирске полицейские раскрыли кражу на парковке крупного торгового центра
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец промышлял поиском забытых вещей в торговом центре.Новосибирец промышлял поиском забытых вещей в торговом центре.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирец нашел в тележке возле ТЦ сумку и потребовал за нее вознаграждение, перед этим забрав из сумки деньги.

— 25 февраля в отдел полиции «Кировский» по Новосибирску обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный украл из его сумки деньги на парковке одного из торговых центров. Оказалось, что мужчина, загрузив в багажник своей машины покупки из тележки, забыл в ней свою сумку с документами и деньгами. Обнаружив пропажу, мужчина вернулся, однако своих вещей не обнаружил, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре сумку вернули владельцу. Ее нашел в тележке прохожий вместе с визиткой на которой был номер владельца. Он позвонил, и потребовал за возвращение документов полторы тысячи рублей, после чего сумку вернули владельцу. Мужчина обнаружил пропажу денег из сумки — более 3 тысяч рублей и обратился в полицию.

— Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось вычислить подозреваемого и задержать. Им оказался 38-летний ранее не судимый житель Кировского района, проживающий недалеко от торгового центра. Как стало известно полиции, мужчина часто проводил свой досуг возле ТЦ в поисках оставленных вещей, — отметили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье — кража. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к похожим случаям.

Кража сумки из тележки возле ТЦ в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU

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