2019-03-06T05:05:47+03:00
Общество

Убивака и Сайонара: рэпер Элджей стал героем комикса-боевика

Скандальный рэпер из Новосибирска Элджей попал на страницы комикса
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Элджей стал героем комикса. Фото: vk.com/sayonaraboy.Элджей стал героем комикса. Фото: vk.com/sayonaraboy.
Изменить размер текста:

Комикс под названием 360º — PREQUEL появился на странице рэп-исполнителя в соцсетях в «ВКонтакте». Главный герой — сам Элджей.

— Это зубодробительный боевик и пролог к будущим событиям в Sayonara Universe. Комикс является отправной точкой сюжета, тянущегося сквозь клипы Минимал, 360° и 1love, — говорится в описании к комиксу.

В нем раскрываются некоторые детали, проливающие свет на отношения между персонажами Sayonara Universe — например, соперник Элджея из 360° и Убивака из Минимал ранее состояли в одном отряде наемников, а сам сюжет комикса разворачивается за год до событий, показанных в этих клипах.

Там же уточняется, что комикс вышел в качестве эксклюзивного релиза на Comic Con Russia 2018.

Напомним, что Элджей планирует выступить в родном Новосибирске 8 марта в Экспоцентре. Однако общественный активист Иван Квасницкий пытается отменить концерт Элджея. Он отправил в прокуратуру письмо, в котором расписал, чем опасен рэпер и его песни. Несмотря на это Алексей Узенюк — он же Элджей, в 2017 году стал самым популярным исполнителем по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Это комикс-боевик с участием рэпера. Фото: vk.com/sayonaraboy.

Это комикс-боевик с участием рэпера. Фото: vk.com/sayonaraboy.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расплата за жадность: новосибирец потребовал выкуп за найденную сумку, из которой вытащил деньги
Погода на день в Новосибирске: 6 марта будет минус 2 градусов и снег
«Заказала ребенку на день рождения»: сибирячка нашла таракана в купленной кулебяке
После нападения педофила на 9-летнюю девочку новосибирские следователи проведут проверку
Лишили свободы за «подработку»: пожилая сибирячка продавала людям неработающие бады и избавляла от проблем по телефону
Мораторий на имущество: СО РАН на три года отложил передачу зданий Академгородка другим организациям
«Похоже это были бусины от заколки!»: у сибирячки при повторном рентгене не нашли лишнего в теле
Пересчитывают стоимость: в Новосибирске приостановили конкурс на строительство платного моста через Обь
«Как в пункте назначения»: металлические балки на дороге стали причиной пробки в Дзержинском районе
Находчивый жулик: новосибирец подставил работницу банка и украл чужой телефон
«Опасная бабуля»: новосибирцев развеселила спящая с автоматом пассажирка метро
Выше 35 тысяч рублей: средние зарплаты новосибирцев стали больше