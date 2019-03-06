Убивака и Сайонара: рэпер Элджей стал героем комикса-боевика

СЕГОДНЯ 04:41 2019-03-06T05:05:47+03:00

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Комикс под названием 360º — PREQUEL появился на странице рэп-исполнителя в соцсетях в «ВКонтакте». Главный герой — сам Элджей.

— Это зубодробительный боевик и пролог к будущим событиям в Sayonara Universe. Комикс является отправной точкой сюжета, тянущегося сквозь клипы Минимал, 360° и 1love, — говорится в описании к комиксу.

В нем раскрываются некоторые детали, проливающие свет на отношения между персонажами Sayonara Universe — например, соперник Элджея из 360° и Убивака из Минимал ранее состояли в одном отряде наемников, а сам сюжет комикса разворачивается за год до событий, показанных в этих клипах.

Там же уточняется, что комикс вышел в качестве эксклюзивного релиза на Comic Con Russia 2018.

Напомним, что Элджей планирует выступить в родном Новосибирске 8 марта в Экспоцентре. Однако общественный активист Иван Квасницкий пытается отменить концерт Элджея. Он отправил в прокуратуру письмо, в котором расписал, чем опасен рэпер и его песни. Несмотря на это Алексей Узенюк — он же Элджей, в 2017 году стал самым популярным исполнителем по мнению пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Это комикс-боевик с участием рэпера. Фото: vk.com/sayonaraboy.

ИСТОЧНИК KP.RU