2019-03-06T03:27:57+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 6 марта будет минус 2 градусов и снег

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 6 марта
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем ожидается снег и западный ветер до 14 метров в секунду.Сегодня днем ожидается снег и западный ветер до 14 метров в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет относительно теплая погода до минус 2 градусов днем с небольшим снегом и порывистым ветром.

— В среду, 6 марта в Новосибирске ожидается переменная облачность, небольшой снег, днем местами умеренный мокрый снег, на дорогах сильная гололедица. Температура днем будет минус 2-4 градусов, к ночи похолодает до минус 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, метели, днем по юго-востоку местами умеренный мокрый снег. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах сильный гололед. Дневная температура будет в пределах минус 1-6 градусов, ночная около минус 8-13 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снег с температурой днем до минус 4 и ночью до минус 6 градусов. Такая теплая и снежная погода сохранится до конца недели, небольшие заморозки возможны лишь ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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